Le projet controversé du craqueur d'éthane à Anvers obtient un permis environnemental

"Le projet, qui pourrait créer 450 emplois, s'est heurté à une forte résistance des organisations environnementales pendant des années", rappelle le quotidien économique De Tijd ce jeudi. Les émissions d'azote ont fait l'objet d'une attention particulière dans l'analyse du dossier, souligne de son côté la ministre Demir. "Les centrales à gaz précédemment rejetées émettaient au moins le double d'azote et jusqu'à cinq voire six fois plus d'ammoniac."

L'installation prévue par Ineos rejettera 655.000 tonnes de CO2, soit bien moins que des centrales à gaz approuvées, écrit De Tijd. Ce feu vert implique la construction, pour la première fois en 20 ans, d'un craqueur qui convertit l'éthane en éthylène, l'une des matières premières du plastique, sur le sol européen. Selon des experts, l'infrastructure renforcera encore le secteur chimique dans le port d'Anvers, qui est déjà l'un des plus gros clusters pétrochimiques au monde.

Ineos confirme que les travaux devraient débuter cet été, pour une mise en service en 2026. L'entreprise promet "le craqueur le plus durable avec la plus faible empreinte carbone d'Europe". L'ambition de ce "Project One" est d'être climatiquement neutre dans les 10 ans après son démarrage.

"La Flandre joue ainsi la carte des investissements durables et de la croissance économique"', se félicitait John McNally, CEO du Project One d’Ineos. L’investissement de 3 milliards d’euros est le plus important en plus de 20 ans dans le secteur chimique européen.