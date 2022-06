Les Diables Rouges infligent à la Pologne sa plus lourde défaite depuis 2010 en s’imposant 6-1

Obligés de réagir après la plus lourde défaite à domicile sous l'ère Roberto Martinez vendredi contre les Pays-Bas (1-4), les Diables Rouges ont bien débuté la partie, sous l'impulsion du maestro Kevin De Bruyne. Après un premier service pour Timothy Castagne, dont le centre n'a rien donné, le médian a mis sur orbite Michy Batshuayi d'une passe tranchante mais le remplaçant de Romelu Lukaku, blessé, a trouvé le poteau polonais. Sur le rebond, Eden Hazard a hérité du cuir mais sa reprise en un temps a filé à côté alors que le but était quasi vide (4e). Dans la foulée, 'KDB' a amorcé un beau mouvement collectif ponctué d'un but annulé pour une position de hors-jeu (5e).