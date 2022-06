3M peut relancer une partie de ses activités à Zwijndrecht

"Les informations ne sont pas encore suffisantes pour que tous les processus de production soient déclarés sûrs", a souligné la ministre Demir qui précise que "l'Agence pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezonheid) et le Département des mises en application (Afdeling Handhaving), après avoir examiné en détail la documentation de 3M, n'ont autorisé le redémarrage que d'un nombre spécifique de processus, pour autant qu'ils ne mettent pas en danger l'environnement et la santé".

"Ils se sont basés sur les conseils d'experts externes", a-t-elle ajouté. 3M a également arrêté des processus supplémentaires. Ceux-ci ne respectaient pas les nouvelles normes de rejet qui lui ont été imposées en mars.

"L'entreprise a consulté le département de mise en application concernant un plan d'action pour un démarrage suffisamment sûr. Ce plan d'action a été approuvé par le département des mises en application, ce qui permet à l'entreprise de redémarrer ces activités-là", insiste la ministre flamande de l'Environnement. Zuhal Demir a conclu en mentionnant le fait que cela ne doit pas concerner les activités qui n'ont pas encore été déclarées sûres.