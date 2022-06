De Croo : "Le Congo a un rôle à jouer pour l'avenir du monde entier"

À l'issue de ses trois jours en RDC - il rentre plus tôt au pays que le couple royal, qui poursuit son périple vers Lubumbashi et Bukavu -, Alexander De Croo tire un bilan positif de sa visite aux côtés du couple royal. "C'était un moment important, on a regardé le passé droit dans les yeux en exprimant des regrets (pour la colonisation) mercredi, et ce jeudi on a parlé du futur, dans lequel le Congo a un rôle important à jouer pour le monde entier. Avec la forêt équatoriale pour contrôler le réchauffement climatique et avec les minerais pour une transition vers une économie plus durable, pour éviter d'être dépendants de la Russie et de la Chine. On est prêt à travailler ensemble, s'il y a la volonté du côté congolais", a assuré le Premier ministre.

La question des excuses officielles que le roi Philippe n'a pas présentées pour la colonisation - il a parlé de "profonds regrets" personnels - n'a pas beaucoup d'intérêt pour Alexander De Croo. "Les regrets sont plus forts. D'ailleurs, le président Tshisekedi ne demande pas d'excuses. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire demain pour une population extrêmement pauvre, qui souffre tous les jours pour trouver à manger. Nous sommes ici pour la soutenir, pas pour l'un ou l'autre leader politique."