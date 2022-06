L’ex-athlète Eline Berings devient consultante éthique pour Sport Vlaanderen

Dans le cadre de la lutte contre les comportements transgressifs, de meilleures procédures, des codes de conduite et des mesures préventives ont été mis en place en Flandre ces dernières années, rappelle l'administration flamande du sport. Depuis le 1er janvier 2021, chaque fédération sportive est tenue de disposer d'un point de contact pour l'intégrité (API) et d'une commission disciplinaire pour les comportements transgressifs.

La nomination d'Eline Berings comme consultante éthique pour le sport de haut niveau apporte un élément supplémentaire à la politique d'intégrité de Sport Vlaanderen. "En tant que psychologue et ancienne athlète, elle comprend la nature exigeante du sport de haut niveau et supervisera la mise en œuvre d'un climat sportif de haut niveau intègre en Flandre", a expliqué le ministre flamand des Sports, Ben Weyts.

Berings doit veiller "à ce que les conditions de création d'un climat sportif sûr et de haut niveau soient appliquées de manière approfondie". Elle sera en contact étroit avec les formateurs, les entraîneurs et autres experts de l'encadrement sportif de haut niveau et prendra des initiatives "tant préventives que réactives" en collaboration avec le Centre pour l'éthique dans le sport (CIEM), pour soutenir les athlètes de haut niveau de toutes les manières possibles et de veiller à ce que l'intégrité de chacun soit garantie."

Eline Berings, championne d'Europe en salle du 60m haies, a mis un terme à sa carrière de sportive de haut niveau en septembre 2021.