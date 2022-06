La moitié des citoyens de plus de 80 ans a déjà reçu un deuxième vaccin de rappel

D’après l’Agence flamande Soins et Santé, il s’agit pourtant d’une mesure de prévention importante. "Nous ne savons pas ce qui nous attend cet été ou à l’automne. Actuellement, il y a déjà une série de variants de l’Omicron qui circulent", indique Joris Moonens (photo) de l’Agence. "Nous proposons ce deuxième booster pour protéger encore davantage les plus vulnérables. Avant de voir le nombre de décès et d’hospitalisations remonter à nouveau".

"Nous ne pouvons pas faire davantage que proposer cette nouvelle vaccination. Et chacun doit peser le pour et le contre, si nécessaire en concertation avec son généraliste, pour finalement accepter, ou pas, ce deuxième rappel." Moonens ne peut dire pourquoi certaines personnes de 80 ans et plus acceptent ce second booster, et d’autres pas.

"Entretemps, les gens ont déjà été vaccinées plusieurs fois et attendent peut-être plutôt l’automne pour aller chercher leur deuxième rappel. Et puis le coronavirus n’occupe sans doute plus l’avant-scène de la pensée des gens. Ce sont des facteurs qui jouent un rôle".