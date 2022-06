Le couple royal arrivé dans la région du Katanga : "Pas de développement sans paix"

"Il n'y a pas de développement sans paix, et il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis", un message que "nous portons également au sein de l'Union européenne et des Nations Unies, avec conviction et persévérance", a déclaré le roi Philippe. "Plus de 50 ans après le dernier passage de mon oncle, le Roi Baudouin, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous, aujourd'hui, ici à Lubumbashi, au cœur de la province du Katanga. Et à travers vous, je m'adresse à tous les jeunes du Congo", a lancé Philippe.

"Ces derniers jours, nous avons déjà pu saluer la mémoire, celle de notre histoire commune, tout ce qui a tissé, heureusement mais aussi parfois douloureusement, nos liens. Aujourd'hui, regardons vers le futur. Ce futur, il vous appartient. Et si vous êtes ici pour étudier et vous former dans des conditions que nous savons difficiles, c'est que vous avez foi en l'avenir, en vous-mêmes et en votre pays. Nous savons les sacrifices que cela demande. Ces sacrifices, nous ne les sous-estimons pas", a-t-il poursuivi.

"Le Congo dispose de nombreuses richesses dans son sous-sol. Il vous revient de tirer de ces richesses naturelles le plus de valeur ajoutée, dans votre propre pays, au profit des Congolais, grâce aux aptitudes que vous aurez acquises. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que la vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables", a ajouté le souverain selon qui "il n'y a pas de fatalité". "Nous assistons aujourd'hui à une redynamisation des relations bilatérales entre le Congo et la Belgique. La coopération universitaire et scientifique est un volet important de cette nouvelle dynamique", a encore assuré le roi Philippe en évoquant les différents partenariats existant déjà entre les universités belges et congolaises, en matière d'architecture ou de sciences médicales notamment.