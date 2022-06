Le festival Paradise City propose des trains de nuit et devient l’un des plus verts au monde

Depuis sa création en 2015, le festival de musique électronique a mis en place une série de mesures pour protéger l’environnement, avant tout dans le domaine de la mobilité. "Perk est une petite commune rattachée à Steenokkerzeel et ne se situe pas dans un noyau urbain", explique l’un des organisateurs, Gilles De Decker. "Il y a donc peu d’options en matière de transports publics, certainement la nuit quand le festival se termine. Nous avons donc mis en place un plan de mobilité afin que les festivaliers puissent venir de façon durable".

Les organisateurs proposent donc cette année aussi un train de nuit. "Le festival se termine à 1h du matin et les doivent alors encore pouvoir rentrer chez eux. La gare la plus proche est celle de Vilvorde (photo). Nous prévoyons donc des trains vers les villes de Bruxelles, Malines, Anvers et Gand". Il y aura aussi des navettes électriques gratuites entre le terrain du festival à Perk et la gare de Vilvorde.

La présence de trains de nuit permettra aussi à des festivaliers de rallier Paradise City à vélo. "Nous allons augmenter la capacité des parkings à vélo", explique De Decker. "Nous auront aussi un constructeur de vélos sur place, pendant le festival, qui pourra contrôler les bicyclettes et gonfler les pneus. Gratuitement. Et puis les festivaliers qui viendront à vélo pourront éventuellement gagner un vélo. Nous voulons ainsi stimuler les gens à venir au Paradise City à vélo".

Autant d’efforts qui ont valu récemment au festival flamand quatre étoiles attribuées par "A Greener Festival" (Festival plus vert, en français), une organisation sans but lucratif qui aide des événements à réduire leur impact sur l’environnement. C’est la deuxième année d’affilée que le festival brabançon obtient la plus haute note possible dans le domaine. Il se qualifie donc lui-même de festival le plus vert de Belgique et l’un des plus verts dans le monde.