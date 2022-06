Un surfeur tombe nez-à-nez avec une baleine à bosse à Knokke : "Je sentais son haleine"

Yves Depoorter faisait du windsurf au large de Knokke et était parvenu à environ un kilomètre et demi en Mer du nord lorsqu’une grosse vague blanche s’est entrouverte. "Je savais qu’une telle vague n’est pas possible aussi loin en mer et il n’y avait pas de banc de sable. Je me suis dirigé vers cet endroit pour voir ce que c’était. Un bateau en train de couler ? Pendant que je me rapprochais, une baleine est subitement sortie de l’eau. Mince ! Je me suis tendu, l’adrénaline est montée. Mais je voulais aller plus près encore. J’ai donc gardé le cap. Je savais que c’était une baleine, mais ce n’est que plus tard que j’ai vu qu’il s’agissait d’une baleine à bosse".

"Je n’ai pas eu peur. J’étais curieux et très alerte. J’avais l’air d’un nain à côté de ce Goliath. Je ne voulais pas me mettre en danger, je ne voulais pas faire mal à la baleine avec ma planche. Comme je planais au-dessus de l’eau, je voyais la baleine qui nageait avec sa nageoire sur le dos". Le surfeur a pu suivre la baleine, s’aidant du vent pour la localiser.

Finalement, il s’en est rapproché à deux mètres environ. "Chaque fois qu’elle sautait, elle expirait. Je pouvais sentir son haleine, une odeur saline. Elle a aussi sauté deux fois hors de l’eau, tout près de moi". Yves Depoorter pense cependant que la baleine ne l’a pas tout de suite vu. "Elle nageait vers Cadzand et je devais garder le cap, contre le vent et les vagues, pour la suivre. J’étais déjà loin en mer. Lorsque j’ai voulu rentrer vers la plage, je suis tombé. La baleine m’a vu alors et s’est dirigée vers moi. Puis elle a continué en direction de Zeebrugge".

Une fois rentré chez lui, Depoorter a dû se calmer un peu. « J’étais rempli d’émotion, mon taux de sucre dans le sang avait chuté. L’adrénaline avait disparu et je me sentais subitement complètement vide ». Plus tard, il est retourné à la plage et a à nouveau aperçu la baleine à bosse qui nageait au large de Knokke. Le cétacé y a d’ailleurs été vu déjà à plusieurs reprises ces derniers jours. Il se pourrait cependant qu’il s’agisse de deux cétacés différents.

Des grosses baleines sont très rares en Mer du nord. La dernière fois qu’une baleine y a été aperçue remonte à 2019.