Gestion des crèches flamandes : des enfants en surnombre lors d'une inspection sur cinq

Dans l'opposition, Groen estime possible qu'il y ait un lien entre dépassement de la norme et fréquence d'incidents. Karine Moykens a cependant appelé à ne pas tirer de conclusion hâtive sur un potentiel lien de cause à effet.



L'"absolue priorité" des inspecteurs est de vérifier les situations faisant l'objet de plaintes pour danger potentiel, a-t-elle assuré, tout en rappelant que ses services manquent de personnel. L'inspection a bien suivi les dossiers avec danger potentiel, mais le coronavirus a en revanche perturbé les inspections régulières, a-t-elle indiqué.