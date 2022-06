Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout sont les nouveaux coprésidents de Groen

Le tandem formé par Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout a été élu samedi à la présidence de Groen pour succéder à Meyrem Almaci. sont les nouveaux coprésidents de Groen. Le duo a récolté 57 % des voix. Juan Benjumea et Elisabeth Meuleman ont obtenu 35 % alors que Jenna Boeve et Jad Zeitouni ont dû se contenter de 6 %.