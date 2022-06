Triste fin pour la famille hiboux de Louvain : le père est mort, la mère disparue et les poussins placés dans un refuge

Il n'y a plus de hibou grand-duc dans le centre de Louvain. La triste nouvelle a été annoncée par l’échevin de l'environnement, Thomas Van Oppens (Groen). Le père hibou était depuis un certain temps installé sur le sol et est finalement mort. La mère n'a plus été vue depuis un certain temps. Les trois poussins ont pour leur part été retirés de leur nid dans le centre de Louvain. Ils étaient en effet sous-alimentés et ont donc été emmenés au refuge pour oiseaux de Heusden-Zolder pour reprendre des forces.