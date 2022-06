La délégation belge est de retour au pays après une intense mission économique aux Etats-Unis

Dernière étape de ce séjour au pas de course: la progressiste Boston. Solutions innovantes et environnement créatif forment le sceau de la ville. La délégation belge s'y est concentrée sur le volet académique de la mission et les relations entre les prestigieuses universités locales comme le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Harvard. Le professeur de la KU Leuven et scientifique de renom Peter Carmeliet a ainsi été honoré vendredi par l'American Academy of Arts & Sciences, qui l'a récemment admis dans son cénacle.