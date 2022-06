Préparez-vous à rôtir au soleil : jusqu’à 30 degrés (ou plus) attendus en Belgique la semaine prochaine

"Comme une grande partie de l'Europe occidentale, nous sommes partis pour une période avec beaucoup de soleil", indique Sabine Hagedoren. "Les prochains jours seront meilleurs que prévu. Le temps sera agréable pour les promenades à pied et à vélo, avec des températures qui ne monteront pas trop haut."

Lundi, la température ne dépassera pas 20 degrés. "Il est possible que la fin d'une perturbation au-dessus des Pays-Bas provoque une bruine ci et là. Mais à la fin de la semaine, nous pourrons compter sur 10 degrés supplémentaires".

Il fera par la suite chaque jour un peu plus chaud. Mercredi on atteindra ainsi 25 degrés ou plus. "Et d'ici vendredi, le vent tournera au sud", précise Sabine Hagedoren. "Vendredi et samedi promettent d'être des journées très chaudes. On s’attend à une chaleur tropicale, avec des températures de 30 degrés voire même un peu plus".

D’après les prévisions météorologiques, une vague de chaleur est cependant peu probable. "Il faudrait cinq jours consécutifs à 25 degrés et plus, dont deux de 30 degrés et plus. Ce ne sera pas le car, car dimanche il fera probablement beaucoup plus frais.

La chaleur tropicale ne devrait donc pas durer plus de deux jours. Un orage est possible par endroits dans la nuit de samedi à dimanche, après quoi la température chutera à environ 20 degrés et deviendra instable.