Un homme ciblé par des coups de feu dans le quartier De Brouckère à Bruxelles

Les services de police ont été informés aux alentours de 20h20 via le numéro d'appel d'urgence 100 de coups de feu dans le centre de la capitale. Un périmètre de sécurité a été installé autour de la place De Brouckère.

"Les services d'urgence se sont rendus sur place immédiatement. À notre arrivée, il est apparu qu'il y avait une seule victime. Elle a été hospitalisée dans un état préoccupant", a indiqué la porte-parole de la police bruxelloise Ilse Van de Keere.

D'après le procureur général de Bruxelles, l'homme a été pris sous le feu et a reçu six balles dans le dos et dans les fesses. La raison de cette attaque n'est pas encore connue.

"La victime a été transportée à l'hôpital et a été opérée immédiatement. Selon les dernières informations disponibles vers 11 heures, sa vie est toujours en danger", précisee Martin François, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Les circonstances de la fusillade restent floues. Le parquet a désigné un juge d'instruction sur la base de la tentative de meurtre. Un expert en balistique, un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale sont arrivés sur les lieux après que la police de Bruxelles ait établi un périmètre. La recherche du ou des auteurs se poursuit. L'enquête est menée par la section homicide de la police judiciaire fédérale.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), a réagi sur les réseaux sociaux : "Suite aux coups de feux dans le centre de Bruxelles, je réaffirme mon soutien à la police qui a été immédiatement sur place. Je n’accepterai jamais l’insécurité. Les auteurs doivent être mis hors d’état de nuire immédiatement. Bruxelles est une ville ouverte où chacun doit se sentir en sécurité", a-t-il affirmé.