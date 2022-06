De grandes quantités de drogue découvertes lors d'une opération transfrontalière

"Au cours de cette action, un total de 2011 personnes ont été contrôlées dans notre pays, à partir de 1.350 véhicules, 17 trains et 26 bus. Quelque 121 personnes étaient en possession de drogues et 32 personnes sous influence. Vingt-et-un véhicules ont été saisis et 22 personnes ont été arrêtées", souligne la police fédérale belge dans un communiqué.

L'opération s'inscrit "dans le cadre de la coopération 'Hazeldonk' mise en place avec l'appui du Secrétariat général Benelux, à la demande de la concertation stratégique Benelux 'Police' et du Groupe central de concertation Senningen", précise la police fédérale. Son but est de s'attaquer aux réseaux de distribution organisée de drogues et aux organisations criminelles impliquées.

En quatre jours d'intervention, 290 grammes de haschich, 3,5 kilos de marijuana et 2,2 kilos de cocaïne ont notamment été saisis, de même qu'un montant total de 38.570 euros. Lors de l'opération, une attention particulière a été accordée aux réseaux de distribution qui utilisent les compagnies de bus à bas prix, mais aussi les autres modes de transport. "Le vendredi 10 juin et le samedi 11 juin, des contrôles à grande échelle ont été effectués sur les passagers et les bagages des bus à bas pris par les services douaniers et les services de la police fédérale de Luxembourg et d'Anvers. Seules de petites quantités d'utilisateurs ont pu être trouvées", énumère la police fédérale.

Parmi les autres faits retenus, un kilo de marijuana a été découvert dans un véhicule belge par la police fédérale de la route de Namur. Les deux passagers, tous deux en provenance de Liège, ont été privés de liberté. Lors d'un contrôle d'une Audi S6, la police fédérale de la route d'Auderghem a elle trouvé non seulement une importante somme d'argent mais aussi un appareil capable de détecter les signaux radio en provenance de la police. Quant à la police locale de Malines Willebroek, elle a trouvé plusieurs armes lors d'une perquisition faisant suite à un contrôle de drogues positif.