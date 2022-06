Dr Mukwege: "La visite des souverains à Bukavu montre leur humanité"

L'hôpital attend maintenant que la Belgique, ainsi que d'autres pays, sensibilisent le concert des Nations sur le fait que l'est du Congo se trouve à nouveau dans une situation d'urgence. "Au niveau international, il y a deux poids deux mesures. Le monde entier s'épanche sur le conflit en Ukraine, mais on parle à peine de ce qui se passe ici." L'institution de Panzi est aussi critique à l'égard des rebelles du M23 et du soutien qu'ils reçoivent de l'étranger qu’à l’égard de son propre gouvernement. "L'afflux de victimes est incessant et la plupart des auteurs bénéficient d'impunité. Il y a de bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées. Nous espérons que la visite royale mettra la pression sur le gouvernement afin qu'il réforme le système judiciaire", a ajouté le Dr Neema Rhukunghu.

Avec l'Université de Liège, ce dernier travaille plus particulièrement à la réintégration des victimes au sein de leur communauté. Les femmes, mais aussi certains hommes, sont régulièrement rejetés après avoir été violentés. "Bien qu'elles soient physiquement traitées ici, il y a parfois de la déception du côté des victimes, voire de la frustration. Avec les chercheurs liégeois, on se concentre sur la reconnaissance. On essaie de faire comprendre aux communautés que les victimes n'ont aucune responsabilité dans ce qui leur est arrivé."