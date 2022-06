Nouvelle liaison ferroviaire entre le port de Gand et l’Italie pour épargner 15.000 trajets en camions

Après le lancement d'une liaison ferroviaire pour le fret entre le port de Gand (Flandre orientale) et la ville de Segrate (Lombardie) l'an dernier, l'opérateur privé des chemins de fer Lineas ouvre désormais une nouvelle liaison vers le nord de l’Italie. A raison de cinq aller-retours par semaine, entre le North Sea Port et la ville de Piadena (également en Lombardie), pour épargner 15.000 voyages en camions et éviter l’émission de 9.000 tonnes de CO2 par an.