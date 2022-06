Un homme et une femme interpellés puis libérés à la suite du triple meurtre à Kessel-Lo

Une dame de 54 ans, habitant la maison, son fils de 23 ans et un ami de la famille âgé de 47 ans avaient été retrouvés morts durant la nuit de vendredi à samedi. Selon les premières constatations sur place, les victimes auraient succombé à la suite de coups de couteau.

Les voisins avaient indiqué avoir entendu du vacarme provenant de la maison vers 3 heures du matin. Une autopsie est en cours sur les trois corps.

L’identité des deux personnes arrêtées n’est pas encore claire, ni leur lien éventuel avec le triple meurtre. Le parquet ne peut pas non plus préciser si l’homme et la femme étaient connus des victimes. Ils ont été entendus ce lundi par la police. Le parquet a ensuite annoncé que les deux personnes ont été libérées.