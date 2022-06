Un nombre record de grains de pollen de graminées mesuré dans l'air en 40 ans

"Le précédent record date du 19 juin 1983, lorsque 376 grains de pollen par mètre cube d'air avaient été enregistrés à Bruxelles", relève Ann Packeu, responsable du service Mycologie et Aérobiologie à l’Institut de santé publique Sciensano. "Des périodes très sèches sont idéales pour le pollen de graminées", explique encore Ann Packeu. Si le beau temps explique en grande partie une concentration exceptionnellement élevée, la raison exacte pour laquelle un record a été atteint le samedi 4 juin reste difficile à déterminer", précise-t-elle.

De manière plus générale, il ressort que l'année 2022 a jusqu'ici été une année assez exceptionnelle en ce qui concerne les pollens de graminées. On peut même parler de saison intense, selon Ann Packeu. Une concentration de plus de 50 grains de pollen par mètre cube d'air a ainsi été mesurée au cours de plusieurs journées. C'est à partir de ce seuil que les personnes atteintes du rhume des foins peuvent être plus affectées.

Cependant, la saison des pollens de graminées ne s'intensifie pas nécessairement sous l'influence du réchauffement climatique. "On voit surtout que la saison commence un peu plus tôt et se termine un peu plus tard, de début mai à mi-juillet. Donc ça ne s'intensifie pas forcément, mais ça s'allonge", conclut Ann Packeu.