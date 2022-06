Un nouveau Centre pour les victimes de violences sexuelles inauguré à Louvain

Toute personne qui a été confrontée à une agression, un viol ou une tentative de viol peut se rendre au centre de Louvain, en Brabant flamand. Si elle le souhaite, cette personne peut également déposer plainte, mais ce n'est pas une obligation. Jusqu'à présent, les patients pouvaient se rendre aux urgences de l'UZ Leuven pour un examen de dépistage après avoir déposé une plainte.

Dans le nouveau Centre, tout le monde recevra les soins nécessaires, même les personnes qui ne sont pas encore certaines de vouloir porter plainte. "C'est un grand progrès", explique Joke Wuestenbergs, coordinatrice du CPVS de Louvain. "En découplant examen de dépistage et dépôt de plainte, la victime a le temps de prendre une décision mûrement réfléchie. De cette façon, nous essayons d'atteindre plus de victimes et d'améliorer le faible taux de signalement après des violences sexuelles."