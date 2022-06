Bruxelles-Ville lance "In the streets" pour redonner vie à la capitale cet été

Ce nouvel événement s'inscrit dans l'agenda Hello Summer, qui regroupe les rendez-vous de l'été proposés par la Ville, parmi lesquels le Vaux-Hall Summer dans le parc de Bruxelles et le village festif itinérant Summer Pop. "Tout reprend !", se réjouit le bourgmestre Philippe Close.

"Le mois de mai a fait un carton avec les festivals et le plein de nouvelles activités. Pour l'été, on mélange la culture, le sport et l'événementiel. Bruxelles revit enfin et on voit qu'on est en train d'atteindre, voire de dépasser, les chiffres de 2019. (...) On a l'Arena 5 au Heysel, des concerts au stade Roi Baudouin et toute la ville qui s'anime pour redonner notamment aux jeunes, qui ont été fort privés de tout pendant deux ans, leur place dans Bruxelles".

Tout se passera dans la rue avec "In the streets". "Vibe" transformera en gradins les escaliers du Mont des Arts, de la place d'Espagne, de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, et des rues de l'Épée et Baron Horta le temps de quelque 130 concerts d'ambiance gratuits. Des murs d'escalade et un parkour formeront les attractions phares du village sportif "Play Up" sur les rampes du palais de Justice (photo archives).