Cinq personnes seront jugées pour la mort de missionnaires belges au Guatemala il y a 40 ans

Les trois victimes - Walter Voordeckers, Serge Berten et Ward Capiau - étaient parties au Guatemala, en Amérique centrale, en tant que missionnaires. Au début des années 1980, une guerre sanglante faisait rage sur le territoire, le régime dictatorial tentant d'éliminer les mouvements de résistance et de guérilla. Les trois missionnaires belges avaient pris fait et cause pour la population locale et avaient été éliminés respectivement en 1980, 1981 et 1982.

Pendant des années, les familles des trois hommes ont tenté d'obtenir des réponses au Guatemala au sujet de leur mort, mais sans succès. Elles ont finalement déposé une plainte auprès de la justice belge en 2001. Quatre juges d'instruction se sont succédé sur le dossier et, en 2006, des enquêteurs belges sont allés au Guatemala. Par la suite, plusieurs autres demandes d'assistance judiciaire ont suivi, mais le dossier n'était finalement prêt qu'au printemps 2022, après 40 années d’enquête.

Selon le parquet fédéral, les personnes qui ont assassiné les trois missionnaires n'ont jamais pu être identifiées, contrairement à huit hauts responsables de l'époque. Sur ces huit individus, trois sont déjà décédés. Il n'y a donc plus que cinq personnes qui seront poursuivies. Il s'agit notamment des ministres de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que du chef de la police régionale et son adjoint. La chambre du conseil a décidé que ces cinq personnes devaient être jugées devant la cour d'assises et a émis un mandat d'arrêt à leur encontre.