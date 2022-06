La dette flamande gonfle de près de 17% pour cette année

La capacité à garder la dette sous contrôle est un "point d'attention", note la Cour des comptes, qui critique aussi un "manque de coordination budgétaire entre autorités belges". Le gouvernement flamand s'attendait initialement à un trou de 3,3 milliards d’euros pour 2022, ensuite revu à 3,5 milliards.

La dette qui gonfle est avant tout le résultat du déficit budgétaire, du financement du plan de relance flamand et de la construction de logements sociaux, selon le résumé fait par la Cour des comptes.

Cette dernière dresse par ailleurs une liste de toute une série de points incertains, autant de dossiers pour lesquels les entités fédérées concernées et le fédéral doivent encore conclure des accords établissant la répartition des dépenses et des revenus: les droits d'émission de gaz à effet de serre et les licences 5G, notamment.