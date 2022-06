Un tribunal bruxellois soupçonne Sammy Mahdi de violer sciemment le droit à l'accueil

Depuis maintenant deux ans, l'Agence fédérale chargée de l'accueil de demandeurs d'asile accumule des centaines de condamnations pour défaut de droit d'asile. D'abord motivé par la crise sanitaire et les restrictions de places, ce non-respect du droit est désormais justifié par la saturation du réseau d'accueil. Mais ces explications avancées par Fedasil ne suffisent aujourd'hui plus pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui s'interroge.

En clair, le juge soupçonne Fedasil et le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi (photo) de s'asseoir volontairement sur les règles du droit d'asile. Vu la persistance du non-respect des lois et l'absence de solution, la justice suspecte une volonté structurelle cachée, et non la seule contrainte conjoncturelle.

Le juge va même un pas plus loin: "Cette pratique apparaît voulue, réfléchie et organisée par le Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration", écrit-il dans le document. Le magistrat en veut pour preuve un courrier envoyé par le Secrétaire d'État le 8 février 2022 à l'Ordre des barreaux francophone et germanophone (OBFG). Sammy Mahdi y expliquait que le droit de demander la protection internationale est respecté, mais qu'un système de priorité a été institué afin d'offrir, en priorité, une place aux plus vulnérables.