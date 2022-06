Deux Français tués sur l'E40 à Adinkerke : nouvelle signalisation lors de files

L'accident s'est produit vers 10h30 à quelques encablures de la frontière française. Les contrôles qui y sont effectués du côté français - pour dissuader les trafiquants d’êtres humains et les migrants de passage - provoquent souvent des embouteillages à cet endroit. C'était également le cas ce mercredi matin et un automobiliste l'a probablement remarqué trop tard. Le véhicule est entré en collision avec l'arrière d'un camion.

Les pompiers de la zone Westhoek sont immédiatement arrivés sur les lieux pour libérer les victimes. Les deux occupants de la voiture (conducteur et passager) étaient cependant déjà décédés des suites de l'accident. L'E40 en direction de la France a été fermée à la hauteur du lieu de l'accident pendant plusieurs heures.

C’est déjà la quatrième fois en deux mois qu’un accident se produit en queue des embouteillages vers la frontière française sur l’E40. Le bourgmestre de La Panne, Bram Degrieck, demande depuis un certain temps à l’Agence flamande pour les Routes et la Circulation d’y ralentir la circulation et de placer des panneaux annonçant les embouteillages.