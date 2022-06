L'opérateur de trottinettes Bolt introduit un test d'alcoolémie obligatoire

"La sécurité de nos utilisateurs, comme celle des cyclistes et des piétons est notre priorité absolue", insiste l’opérateur Bolt. Les trottinettes ne peuvent être utilisées qu'à partir de 18 ans, et non 16 comme le permet la législation belge, et leur vitesse est automatiquement limitée dans les zones piétonnes, comme celle entre la Bourse et la place de Brouckère, rappelle d'ailleurs l'entreprise d'origine estonienne. Une zone où de nombreux excès de vitesse ont récemment été constatés par la police.

Bolt, qui a lancé ses activités en Belgique il y a tout juste un an, a par ailleurs inauguré officiellement son nouvel entrepôt, dont l'objectif est de minimiser les trajets opérationnels. Les trottinettes ne se trouvant pas en rue y sont rassemblées et l'endroit héberge également un atelier d'entretien et de réparation. Il se trouve au Boulevard Reyers, dans la commune de Schaerbeek, juste devant le siège de la RTBF et de la VRT. La flotte globale de Bolt en Belgique représente entre 3.600 et 3.800 trottinettes.