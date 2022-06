Les chaines de magasins Makro et Metro vendues à une société d'investissement

La branche belge du groupe allemand Metro vit depuis longtemps des années difficiles. La maison mère avait annoncé début janvier chercher un repreneur pour ses onze magasins Metro et ses six établissements Makro. La direction a organisé un conseil d'entreprise extraordinaire ce mercredi matin pour annoncer aux syndicats la reprise en main par Bronze Properties et GA Europe, qui a déjà œuvré auprès d'entreprises en difficultés comme Mexx ou M&S.

"Cette société est connue pour faire 'le grand nettoyage'", redoute Jan Meeuwens, du BBTK. La direction actuelle reste pour l'instant en place, tout comme le personnel. "Nous restons vigilants. Les accords de ce type conduisent très souvent, si pas toujours, à de lourdes restructurations", craint Meeuwens.

Concrètement, la maison mère allemande Metro AG se sépare des activités opérationnelles du grossiste pour l’Horeca Metro et de la chaîne de supermarchés Makro, mais conserve la propriété immobilière de 11 des 17 implantations. Vincent Nolf, CEO de la branche belge, affirme que la transaction s'inscrit dans une "continuité".

Le management, les marques ou encore le système informatique restent les mêmes. Des services de transition et des licences vont être fournies au repreneur pour lui permettre de mener l'entreprise à bien. Makro Cash & Carry Belgium emploie environ 2.000 travailleurs.