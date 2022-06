Les sauveteurs ont repris leur poste sur les plages des communes balnéaires

Tout le reste de cette semaine, les températures seront réellement estivales. Les communes du littoral s’attendent donc à une grande affluence de touristes (d’un jour) le long de la Côte ce week-end. Les équipes de sauveteurs en mer ont donc été appelées en renfort un peu plus tôt que d’habitude. Dès ce mercredi, chaque commune du littoral ouvrait donc au moins un poste de sauveteurs sur les plages surveillées. "L’eau est encore fraiche, mais on peut nager en toute sécurité dans la mer", indiquait An Beun de l’Intercommunale des services de sauvetage en Flandre occidentale.