C’est officiel : le raccordement au gaz sera interdit dès 2025 dans les nouvelles constructions en Flandre

La Flandre accélère l'abandon progressif du gaz naturel en instaurant l'interdiction des nouveaux raccordements à cette source d'énergie un an plus tôt, en 2025, au lieu de 2026. Le Parlement flamand a approuvé mercredi en séance plénière une proposition de décret des partis de la majorité (N-VA, CD&V et Open VLD) qui le prévoit.