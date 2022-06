Des propos dénigrants envers "les Marocains" suscitent l’indignation à l’Université d’Anvers

Les images datent du 24 mai et ont été enregistrées par une caméra dans un auditoire vide, juste après un examen pratique en pharmacie. Au moment de la conversation, la professeure et l'assistante n’avaient manifestement pas réalisé que la caméra, installée dans le cadre de l'examen, était toujours en train d’enregistrer.

Durant leur discussion, les deux femmes - toutes deux rattachées au département de biologie de la faculté des sciences – ont fait certaines déclarations sur les étudiants marocains, évoquant notamment leur "mauvais néerlandais". "Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont tous nés ici, n'est-ce pas ?", peut-on entendre dans l'un des fragments. "Leur accent et leur prononciation... Je pense qu'ils trouvent ça génial de cultiver leur propre langue."

Plus loin dans la conversation, les deux femmes parlent aussi des juifs orthodoxes. "C'est une communauté fermée sur soi-même. Ils ne causent donc pas de désagrément", peut-on entendre sur l'une des vidéos. "Ils ont leurs propres écoles, leurs propres livres de biologie... Après on dit que c’est asocial, que ce n'est pas de l'intégration. Mais je me dis alors : est-ce que ce n’est finalement pas plus facile que les choses restent un peu séparées ? Plutôt que de devoir adapter notre enseignement en permanence à chaque nouvelle chose et chaque nouveau truc."