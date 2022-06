Effondrement d’une école à Anvers : un bureau d’étude avait signalé des erreurs de construction

Récemment, une lettre a fait surface et semé le doute. Envoyée deux jours avant la catastrophe par le bureau d'études Establis, elle avertissait: "les voûtes ne peuvent pas supporter le poids des planchers et des murs". Establis y ajoutait que cela avait été signalé "à plusieurs reprises, tant oralement que par courrier électronique", depuis six mois.

L'enquête doit révéler si les problèmes mentionnés dans la lettre ont effectivement contribué à l'effondrement survenu deux jours plus tard. "Nous allons laisser la justice faire son travail", a répondu le CEO d'Establis, Frederik Moortgat.