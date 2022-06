La Belgique compte désormais près de 11,6 millions d’habitants

Au niveau des régions, la palme revient à la Région flamande avec 45.814 habitants supplémentaires, soit un taux de croissance de 0,69%. Pour la Région wallonne, ce taux s'élève à 0,39%, ce qui correspond à une hausse de 14.289 personnes. De son côté, Bruxelles a enregistré l'arrivée de 2.667 nouveaux habitants, soit 0,22% d'augmentation. "Un pourcentage qui reste relativement faible par rapport aux années précédant la pandémie de Covid-19", précise Statbel.

Pour ce qui est des provinces, c'est dans le Brabant flamand que l'on note la plus forte croissance démographique avec 0,98%, alors qu'en Wallonie, la province de Luxembourg enregistre le plus grand taux avec 0,84%. À l'inverse, la Flandre Occidentale (0,47%) et la province de Liège (0,17%) détiennent l'évolution la plus faible respectivement au nord et au sud du pays.