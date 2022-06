La Cour constitutionnelle annule les objectifs finaux du secondaire flamand

Pour le moment, ces nouveaux objectifs finaux sont uniquement entrés en vigueur, cette année, pour la première année d'études du deuxième degré (troisième année de secondaire). Mais le ministre de l’Enseignement se dit très déçu. "La qualité de notre enseignement diminue depuis 20 ans déjà, si l’on en croit les études et les sondages. Il faut donc changer quelque chose et les objectifs finaux sont le seul instrument que possède le gouvernement pour placer la barre plus haut".

"Nous avons placé cette barre plus haut avec les nouveaux objectifs finaux, et cela s’est passé avec un large soutien. Ces objectifs sont développés par des représentants des coupoles d’enseignement, par des enseignants et des experts, indépendamment des politiques. Ils ont donc été approuvés au Parlement flamand sans une seule voix contraire".

"C’est un coup dur si même cette façon de travailler n’est plus possible. Revenir aux anciens objectifs datant du milieu des années 1990 n’est pas une option. Nous devons rehausser le niveau : nous le devons à nos élèves, aux enseignants et aux parents, mais aussi à la société". Cet arrêt de la Cour constitutionnelle n’a pas d’implications immédiates. Les objectifs actuels resteront en vigueur encore trois ans.

Les équipes scolaires pourront encore toujours travailler avec les nouveaux objectifs dès le 1er septembre prochain. "J’appelle les partenaires de l’enseignement à se laisser guider par des objectifs finaux affinés, qui placent la barre plus haut. Et référons-nous aussi déjà aux objectifs finaux pour l’enseignement primaire, qui se concentrent sur le néerlandais et les maths", proposait Ben Weyts (photo).