Un site de signalement de plantations de drogues a reçu 100 notifications en 6 mois

"Le nombre de signalements que nous avons reçus est déjà bien, mais cela peut encore toujours être mieux. Nous travaillons donc à faire davantage connaître le site de signalement", précise Kristof Aerts.

"Nous pensons à impliquer les réseaux d’information de quartiers, mais aussi à diffuser l’information via les points nœuds de randonnées à pied et à vélo. Il est vraiment important que les citoyens entendent parler du site de signalement et qu’ils sachent qu’il est facile d’utilisation".