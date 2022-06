Adhésion de l’Ukraine à l’UE : De Croo annonce "un long processus"

La Commission européenne a recommandé aux États membres d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. "C'est une étape symbolique importante pour le peuple ukrainien qui est en train de se battre pour les valeurs de l'Europe, mais ce ne sera pas pour demain. Cela prendra beaucoup de temps", a estimé le Premier ministre De Croo (photo archives), interrogé à l'issue d'une réunion du gouvernement.

Le chef du gouvernement a rappelé les réformes importantes qui devaient être menées avant de devenir membre de l'UE, notamment dans le domaine de l'État de droit et de la lutte contre la corruption.

La recommandation de la Commission européenne sera discutée lors du sommet européen des 23-24 juin et les dirigeants des 27 pays de l'UE devront donner leur feu vert à l'unanimité. L'adhésion est "un processus dynamique qui peut avancer, être arrêté ou encore reculer. Cela dépend du pays et nos attentes sont très claires", a averti la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. A propos de la lutte anticorruption, elle a estimé que "des progrès" avaient été effectués, et insisté sur l'importance de la "numérisation des procédures" administratives pour combattre ce fléau. Elle a souligné que le peuple ukrainien avait élu le président Volodymyr Zelensky "parce qu'il voulait lutter contre la corruption". Elle a aussi rappelé que l'Ukraine avait adopté une loi contre le pouvoir des oligarques, souhaitant qu'elle "donne des résultats concrets".