Le personnel de cabine de Ryanair annonce aussi trois jours de grève

Une réunion entre direction et délégués belges de la compagnie aérienne Ryanair a eu lieu mercredi durant une bonne partie de la journée afin d'aborder la négociation d'une nouvelle convention collective de travail. Les discussions patinent depuis de nombreuses semaines car les propositions du transporteur ne respectent pas la législation belge sur le travail, affirment les syndicats chrétiens flamand ACV Puls et francophone CNE, seuls représentés au sein de la compagnie irlandaise à bas coûts.

Les deux organisations dénoncent également l'absence d'une direction de ressources humaines basée en Belgique et connaissant la législation sociale qui s'y applique, ce qui éviterait de nombreuses erreurs sur les fiches de paie. Après ce "semblant de négociation", aux dires de Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, la compagnie irlandaise s'était engagée à envoyer une dernière proposition écrite pour ce vendredi. Selon le syndicaliste, elle ne satisfait cependant toujours pas aux demandes des travailleurs, à savoir le respect du droit du travail belge avec la garantie d'un salaire minimum pour tous.

"Nous avons été au bout du bout du bout de la négociation!", souligne le syndicaliste, déplorant que les travailleurs n'aient pas été entendus. Selon Didier Lebbe, la seule "concession" qui leur a été accordée est un test cet été visant à fournir gratuitement quatre bouteilles d'eau d'un demi-litre par jour et par membre du personnel alors que celui-ci doit payer actuellement les boissons qu'il consomme à bord, comme les passagers. "Ce qui ne suffit absolument pas lorsque vous vous retrouvez sur un tarmac à Malaga en plein mois d'août et où il fait 50 degrés avec les moteurs de l'avion éteint", illustre Didier Lebbe.

Le personnel de cabine basé en Belgique a dès lors décidé de faire une nouvelle grève de trois jours à la fin de la semaine prochaine, à l'image du mouvement organisé en avril et qui avait provoqué l'annulation de près de 300 vols aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et Charleroi (BSCA). Avec cette grève en Belgique, l'action européenne qu'évoquaient les syndicats européens à la mi-mai prend doucement forme. En Espagne, le personnel de cabine entend en effet arrêter le travail pendant six jours, les 24, 25 et 26 juin ainsi que les 30 juin et 1er et 2 juillet. Et mardi, c'est un syndicat portugais qui a appelé le personnel de la compagnie irlandaise à une grève de trois jours, également du 24 au 26 juin, afin de protester contre la dégradation des conditions de travail des salariés.

Selon Didier Lebbe, l'Italie se joindra au mouvement le samedi 25 juin et il se pourrait que la France en fasse de même, après deux jours de grève la semaine passée ayant causé l'annulation de nombreux vols. On ignore encore à ce stade quelle est la position des pilotes de Ryanair basés en Belgique. Ils pourraient également décider de se croiser les bras.