Les trois navetteurs testés à Gand sont négatifs à la variole du singe

La phase de pré-alerte du plan d'intervention médicale avait été activée mercredi après-midi à Gand après le signalement de trois navetteurs qui étaient éventuellement porteurs de la variole du singe. Lors d'un contrôle des tickets dans le train Welkenraedt - Courtrai dans l’après-midi, trois personnes sans titre de transport avaient été interceptées.

Ces dernières ont dû quitter le train à la gare de Gand-Saint-Pierre. Il est ensuite apparu qu'elles pourraient être infectées par le virus. Les trois personnes ont été emmenées à l'hôpital universitaire de Gand (UZ Gent) où elles ont été testées pour la variole du singe.

Les trois tests sont ressortis négatifs jeudi soir. Les autres voyageurs ont été évacués et ont bénéficié d'un bref examen médical et de conseils. L'Agence flamande pour les soins et la santé avait indiqué mercredi que le risque de contamination d'autres voyageurs était très limité.