La princesse Élisabeth invitée à l’anniversaire de la princesse norvégienne Ingrid

La princesse norvégienne Ingrid Alexandra a célébré son 18e anniversaire au palais d'Oslo par un dîner de gala en présence de nombreux autres jeunes héritiers du trône. Et qui dit gala, dit robes de soirée et diadèmes royaux. Ingrid, notre princesse Elisabeth, âgée de 20 ans, et la princesse néerlandaise Amalia ont fait leurs débuts dans le circuit royal.