Le parlement bruxellois rejette le texte visant à interdire l'abattage sans étourdissement

"Si les membres du Parlement mettent aujourd'hui de côté les arguments scientifiques et juridiques pour donner la priorité aux croyances religieuses, qu'est-ce qui va les empêcher de le faire à nouveau à l'avenir - dans d'autres débats? Le parlement bruxellois piétine les fondements de notre État de droit laïque, et ce pour des raisons purement électoralistes", a déploré Cieltje Van Achter (N-VA).

À l'opposé, Isabelle Emmery et Martin Casier (PS) ont plaidé pour le rejet de la proposition d'ordonnance. La première a notamment souligné les conséquences possibles d'une délocalisation de l'abattage sans étourdissement vers l'étranger sur l'emploi, les prix et le bien-être animal. Martin Casier a jugé que la proposition n'était pas proportionnelle, notamment parce qu'elle masque le fait que la viande halal et cachère sera bel et bien produite à l'étranger et vendue - plus chère - à Bruxelles.

Via Bruno Bauwens, le PTB a rejeté la proposition d'ordonnance, jugeant qu'elle ne se focalisait que sur les deux dernières minutes de la vie d'un animal et ne s'attardait guère sur la gestion inhumaine de toute la vie des 300 millions d'animaux produits par an par le marché capitaliste.

Les écologistes Ingrid Parmentier et Ahmed Mouhssin ont chacun exprimé leurs points de vue, l'une pour la proposition, et l'autre contre.