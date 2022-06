Les routes et les trains en direction de la côte surchargés

Non seulement les routes vers la côte sont très chargées ce samedi, mais les trains vers le littoral sont également bondés. "Nous avons canalisé les gens toute la matinée dans les gares de Bruxelles, Gand et Bruges, et de cette façon la foule était gérable", déclare Bart Crols, porte-parole de la SNCB.

En plus du trafic normal, la SNCB a mis en service dix trains supplémentaires vers la côte samedi. C'était un de plus qu'annoncé. Et les trains supplémentaires ont été utiles, car "il y a beaucoup de monde dans les gares et dans les trains", ajoute Bart Crols.

Dans les gares de Bruxelles, Gand et Bruges, les passagers sont canalisés. Cela signifie qu'ils ne sont pas autorisés à monter sur le quai si un train arrivant est déjà plein. Ils sont ensuite dirigés vers d'autres trains se dirigeant vers la côte. "Nous avons fait cela à ces stations toute la matinée", a déclaré Bart Crols.

Le soir, le retour de la côte vers l'intérieur du pays est généralement un peu plus étalé et ne devrait donc pas poser de problèmes majeurs.