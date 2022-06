Les travailleuses flamandes plus confrontées au stress au travail que les hommes

Le SERV, qui réunit les partenaires sociaux flamands, mène tous les trois ans une enquête à grande échelle sur la faisabilité de l'emploi. La mesure la plus récente date de 2019. L'enquête a interrogé 13.160 travailleurs et travailleuses sur le stress au travail, la motivation, les possibilités d'apprentissage et l'équilibre entre les vies professionnelle et privée. Une évaluation positive de chaque critère permet d'obtenir le label de travail "faisable".

Le nouveau rapport de l'organe flamand examine l'inégalité croissante sur le marché de l'emploi entre les hommes et les femmes. Ainsi, 47,2% des travailleuses flamandes ont un emploi viable, soit plus de 5 points de pourcentage de moins que les hommes (52,6%). Le fossé entre les genres s'est en outre creusé ces dernières années.

"L'aggravation de l'écart est principalement liée au stress au travail, plus élevé chez les femmes. Ces dernières subissent une charge émotionnelle plus élevée et une pression de travail plus constante dans leur emploi. Ceci est à relier au fait que davantage de femmes travaillent dans les secteurs des soins et de l'éducation", explique le SERV dans un communiqué.

Les partenaires sociaux flamands appellent donc le gouvernement flamand à ne pas se concentrer uniquement sur l'attraction de nouvelles personnes sur le marché de travail mais à également à apporter un soutien suffisant à celles et ceux qui travaillent.

"Nous devons permettre à chacun et chacune d'avoir un emploi de qualité suffisante et viable", plaide le président du SERV, Hans Maertens.