Georges-Louis Bouchez prévient Jean-Luc Crucke : "C’est la dernière fois que de tels propos sont acceptés"

Jeudi après-midi, le député wallon Jean-Luc Crucke a été interrogé par la VRT dans l’émission "Villa Politica", qui prend place au Parlement fédéral. Il a lancé "une attaque frontale contre Georges-Louis Bouchez. Selon Jean-Luc Crucke, son président "mène une opposition contre le gouvernement" dont le MR fait pourtant partie. "Je vois parfois un peu de Trump en mon président. Et ce n’est, selon moi, pas la direction pour notre futur", a déclaré Jean-Luc Crucke.

Ce dernier a donné comme exemple les critiques dont fait l’objet la ministre de l’Energie, Tine Van der Straeten (Groen) qui négocie actuellement avec Engie le dossier de la prolongation de réacteurs nucléaires. "Tout le monde reconnaît, sauf mon président de parti, que Tine Van Der Straeten connaît très bien ses dossiers", a encore déclaré Jean-Luc Crucke.

Ce dimanche midi c’était au tour de Georges-Louis Bouchez d’être invité par la VRT dans le cadre de l’émission "De zevende dag".

"Ce que raconte Jean-Luc Crucke à mon sujet ne m’intéresse pas, il a le droit d’avoir une opinion, par contre il va à l’encontre de la ligne du parti ce qui est déloyal et irrespectueux. Nous avons pris l'initiative de le lui faire savoir. Je n'accepte pas la déloyauté. Le MR a une grande histoire en tant que parti, vous ne pouvez pas tout dire. Ce n'est pas carnaval. C'est vraiment la toute dernière fois que nous pouvons accepter cela", a ajouté Georges-Louis Bouchez.

Les relations entre le président des libéraux francophones et l'ex-ministre étaient déjà tendues avant la démission du second. Elles s'étaient particulièrement dégradées à la suite d'un projet de décret fiscal "plus juste", élaboré par Jean-Luc Crucke mais contesté par Georges-Louis Bouchez et une partie des députés MR.

Ci-dessous la réaction de Georges-Louis Bouchez en français