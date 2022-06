Remco Evenepoel remporte la dernière étape du Tour de Suisse

Avant l'entrée en lice des ténors du classement général, l'Espagnol Daniel Felipe Martinez, le Luxembourgeois Bob Jungels, l'Allemand Maximilian Schachmann, Remco Evenepoel et le Suisse Stefan Küng avaient signé les meilleurs temps intermédiaires. Le Néerlandais Dylan Van Baarle a longtemps possédé le meilleur temps (il finira 10e) avant l'arrivée de Remco Evenepoel, qui l'a devancé de 1:05 au terme d'une bonne deuxième moitié de course. Evenepoel allait devancer finalement de 3 secondes Thomas et de 10 secondes Küng.