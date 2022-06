Accueil de la petite enfance : l’ancien ministre Wouter Beke mis sur le grill par les députés flamands

L’ex-ministre a aussi estimé que la pandémie avait joué un rôle, réclamant "beaucoup d'énergie" de l'administration, à laquelle il ne souhaite pas jeter la première pierre.

Des élus se sont interrogés sur le nombre de suspensions de permis pour les crèches, qui semble augmenter, ce qui indiquerait que l'administration a bien décidé d'agir de manière plus stricte, malgré les dénégations d'une responsable. Il y a eu en 2020 six retraits ou suspensions de permis, 19 en 2021 et 14 cette année, selon l'ex-ministre.