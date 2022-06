Assassinat de Lumumba : De Croo reconnaît une "responsabilité morale" et présente des "excuses"

Alexander De Croo a rappelé que voici vingt ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais, dans la foulée des travaux d'une commission d'enquête parlementaire. "Des profonds regrets, le Roi Philippe en a lui aussi formulés, il y a deux ans, dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. De profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. De profonds regrets pour les souffrances et les humiliations infligées pendant la période coloniale", a déclaré M. De Croo.