Entre 70.000 et 80.000 personnes participent à la manifestation nationale pour le pouvoir d'achat

"Beaucoup de personnes puisent actuellement dans leurs réserves, pour peu qu'elles en aient. Beaucoup sont fragilisées et ont du mal à vivre", a pour sa part souligné Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC.

Les syndicats dénoncent notamment l'opacité autour des prix de l'énergie en Belgique, où ils sont plus hauts que dans les pays voisins. "Faisons la transparence sur la facture d'énergie et changeons-la", a dit Marie-Hélène Ska. Le syndicat chrétien dénonce aussi les frais de déplacement, que 20% des travailleurs prennent à leur charge. "Nous disons: stop au fait de payer pour travailler. Il faut que tout le monde puisse vivre de son travail."

"Nous passons d'une crise à l'autre et les travailleurs sont toujours au coeur de la tempête", a renchéri Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB. Les syndicats craignent une norme salariale proche de 0% pour le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024. Cela signifie que les salaires n'augmenteraient pas plus que l'index. "Cette marge est étouffante", a déclaré Olivier Valentin. "On dit 0% pour le prochain AIP. Par contre, pour les dividendes, c'est 'open bar'." Les responsables syndicaux ont promis un automne "chaud" s'ils ne sont pas entendus par le pouvoir politique et le patronat.