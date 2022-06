"La journée la plus chargée depuis les attentats du 22 mars 2016" pour l’aéroport d’Ostende

L’action de grève nationale menée ce lundi notamment à l’aéroport international de Zaventem influence largement le trafic aérien au départ de l’aéroport d’Ostende (photo archives). La compagnie TUI Fly a en effet détourné une grande partie de ses vols vers les aéroports régionaux d'Ostende, Anvers et Liège, et reprogrammé des vols pour mardi. Quinze des 24 vols de TUI Fly partent donc ce lundi depuis Ostende. C’est trois fois plus que normalement.