Les fédérations d’entreprises très critiques face à l’action de protestation nationale

L’organisation patronale flamande Unizo a mené le même type d’enquête auprès de ses membres et constate que la grève engendrait des perturbations importantes dans 20% des petites et moyennes entreprises ce lundi. Parmi celles qui font des livraisons chez les clients, 15% en étaient empêchées. Et un quart de celles qui attendent des livraisons indiquaient que les livreurs n’étaient pas arrivés. D’autre part, 11% des travailleurs des PME impactées étaient arrivés trop tard sur le lieu de travail.

"Les entrepreneurs ne comprennent pas cette action", expliquait le patron d’Unizo, Danny Van Assche (photo archives). "Il semblerait que les syndicats n’aient pas encore compris la réalité économique. Les messages qu’ils divulguent et leur annonce d’un "été chaud" sont totalement nuisibles". D’après Van Assche, l’indexation automatique des salaires calquée sur l’évolution de l’indice santé engendrera une indexation des salaires de plus de 13% entre 2022 et 2024.

"Les syndicats manifestent pour une hausse du pouvoir d’achat, mais ce dernier augmentera de 4,6% en Belgique en 2021-2023, ce qui est pratiquement huit fois plus que la moyenne de 0,6% dans la zone euro. Penser que l’on peut augmenter tous les salaires encore au-dessus de cet indice revient à prendre ses rêves pour une réalité", concluait le patron cde l’Unizo.