Vols annulés et transports publics perturbés en cette journée de manifestation nationale

L'aéroport bruxellois devrait à nouveau être opérationnel mardi. Toutefois comme bon nombre de vols de lundi ont été reportés au mardi, l'activité pourrait être plus soutenue avec des temps d'attente plus élevés que la normale. La semaine sera encore agitée dans le secteur aéronautique belge. Les syndicats de la compagnie Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin. Chez Ryanair, les pilotes et le personnel de cabine se croiseront les bras les 24, 25 et 26 juin.